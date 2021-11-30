Индекс S&P 500 проведет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 4592-4710п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4592-4710 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 еще не достиг поддержки на уровне 50-дневной скользящей средней, демонстрируя коррекционное движение в рамках восходящего тренда. Индикатор RSI опустился ниже 50 пунктов, сигнализируя о том, что инициативу перехватили "медведи". MACD также указывает на развитие нисходящей тенденции. В ближайшие дни индекс широкого рынка может демонстрировать умеренно негативную динамику, стремясь к области 4540-4550 пунктов". - отмечают аналитики инвесткомпании.

Эксперты напоминают, что на торговой сессии в понедельник "быки" сумели вернуть себе инициативу после пятничной коррекции рынков, вызванной опасениями по поводу нового штамма "омикрон", исследование которого может занять несколько недель. Однако первые наблюдения показали, что преобладающее число пациентов переносят заболевание, вызываемое новым штаммом, в легкой форме. Pfizer и Moderna планируют адаптировать свои вакцины к новому штамму в начале 2022 года. Настроение инвесторов также улучшило заявление президента Байден о том, что в США не планируются новые локдауны и ограничения. Белый дом разрабатывает стратегию на случай возможных вспышек COVID-19, вызванных новой мутацией. Программа будет представлена в четверг. Эксперты подчеркивают, что в текущей ситуации наблюдается снижение чувствительности экономической деятельности к ограничениям, связанных с COVID-19.

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