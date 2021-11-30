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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Вероятно дальнейшее снижение котировок нефти - Saxo Bank
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30 ноября 2021 года 13:10

Вероятно дальнейшее снижение котировок нефти - Saxo Bank

Вероятно дальнейшее снижение котировок нефти, полагают эксперты Saxo Bank.

"Котировки нефти в начале европейской сессии резко повернули вниз, так как настроение рынку испортили коронавирусные тревоги. Глава компании Moderna сказал в интервью Financial Times, что существующие вакцины будут менее эффективны против омикрон-варианта вируса, а для появления в общем доступе приспособленных к нему версий могут потребоваться месяцы. Между тем всего два дня остаётся до заседания группы ОПЕК+, на котором будут обсуждаться уровни добычи на январь. Марка нефти Brent подходит к концу месяца с наибольшими потерями с марта 2020г. Она впервые за текущий год торгуется ниже 200-дневной скользящей средней, так что впереди может ждать дальнейшее ослабление. Таким образом, растёт риск, что ОПЕК+ решит приостановить увеличение добычи или даже временно её уменьшить", - пишут аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ


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