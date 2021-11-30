"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать GDR TCS Group с целью 8500 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать GDR TCS Group с целевой ценой 8500 руб. за штуку, отмечается в комментарии аналитика Дмитрия Баженова.

"Финансовые результаты за III кв. 2021г по МСФО TCS Group вышли ожидаемо сильные, компания продолжает демонстрировать высокие темпы выручки и рентабельность капитала существенно выше рынка. Выручка группы выросла на 48% к предыдущему году и составила 71,7 млрд руб. Валовый процентный доход увеличился на 39%, достигнув 42,9 млрд руб., благодаря продолжению роста кредитного портфеля и клиентской базы и расширению портфеля продуктов. Чистая маржа TCS Group за счёт кредитного портфеля выросла на 38% - до 34,9 млрд руб. В результате постоянного привлечения новых клиентов и монетизации, группа увеличила чистую прибыль на 31% по сравнению с III кв. 2020г - до 16,5 млрд руб. Рекомендуем покупать бумаги TCS Group (Тинькофф) ниже 6000 руб. с целевым ориентиром 8500 руб.", - указывает эксперт инвесткомпании.

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