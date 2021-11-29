.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
29 ноября 2021 года 19:02
BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, в который вошли Take-Two Interactive, Walmart, Barrick Gold Corporation, Micron Technology и PayPal, говорится в комментарии инвесткомпании. "Акции Walmart Inc. просели в цене после публикации квартального отчета в ноябре. EPS и выручка оказались выше прогнозов. Показатели эффективности бизнеса и дивидендной доходности находятся на уровне индустрии. Отраслевые аналитики смотрят на акции компании позитивно на долгосрочном горизонте. Между тем в мире снова вызывает беспокойство рост числа зараженных COVID-19, особенно новый штамм омикрон. Ограничительные меры в прошлом способствовали сосредоточению спроса в ритейле. Кроме того, на неделе ожидаются публикации первых итогов начавшегося праздничного сезона скидок в США в период с Дня благодарения до Киберпонедельника", - отмечают эксперты инвесткомпании. Угрозы новых локдаунов в связи с опасениями распространения нового штамма COVID-19 снова обращают внимание на бумаги компаний, представляющих онлайн-услуги. На взгляд аналитиков, среди них сейчас можно отметить разработчика видеоигр Take-Two Interactive Software Inc. Котировки неплохо скорректировались в ноябре, увеличивая потенциал роста относительно консенсус-прогноза отраслевых аналитиков до 25% по текущим уровням. На пятничной распродаже, пока широкий рынок падал, бумага дорожала на 3%. "Инфляция в США показывает рекорд за последние 30 лет и растет темпами выше прогнозных. Угрозы новых локдаунов, с одной стороны, ведут к сокращению спроса, с другой - и борьба с ростом цен на уровне центробанков может быть менее жесткой. Кроме того, последствия проблем в цепочке поставок из-за ограничений в конечном итоге снова провоцируют рост цен. На этом фоне золото может рассматриваться как защитный актив. Поучаствовать в его росте можно через акции золотодобытчиков. Ярким представителем индустрии является Barrick Gold Corporation (GOLD) - компания, которая занимается добычей и продажей золота, разведкой и разработкой месторождений, а также производит медь", - пишут аналитики BCS Express. Также они обращают внимание на Micron Technology Inc.- американскую корпорацию, известную своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND. "Акции Micron дешевели более полугода от достигнутых рекордных уровней, - отмечают эксперты. - Последний отчет был в сентябре. Компания тогда понизила прогнозы на следующий квартал на фоне дефицита в полупроводниковой отрасли. Рынок учел их в динамике котировок, которые уже развернулись вверх. По заявлению руководства Micron, ожидается сильный финансовый 2022г. Следующий отчет компания представит в декабре". Акции платежной системы PayPal Holdings сильно просели за последние пять месяцев, констатируют стратеги BCS Express. "Цена отработала 50%-й коррекционный рубеж к волне роста от минимумов 2020г. Прогноз компании на IV квартал, данный в момент публикации последнего отчета, оказался слабее ожиданий. Сейчас, по данным Refinitiv, относительно консенсус-прогноза апсайд по акциям PayPal составляет немногим меньше 50%. Отраслевые аналитики понижали таргеты в ноябре, но общее видение осталось уверенно позитивным: 44 из 50 дают рекомендации на покупку", - подчеркивают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
29 ноября 2021 года 18:43
"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение Walt Disney Co., сообщается в обзоре старшего аналитика Сергея Вахрамеева. Прогнозная стоимость бумаг медиахолдинга, рассчитанная экспертом, составляет $190 за штуку, что предполагает потенциал роста 28% от текущего уровня, рекомендация... читать дальше
.29 ноября 2021 года 18:11
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) позитивно оценивают краткосрочные перспективы нефтяного рынка, сообщается в обзоре. "Мы меняем краткосрочный взгляд на рынок нефти с нейтрального на позитивный и подтверждаем наш прогноз средней цены нефти марки Brent в 1К22 на уровне $80 за баррель, несмотря... читать дальше
.29 ноября 2021 года 17:52
Дивидендная доходность акций "Газпрома" по итогам 2021 года может составить 12,5-13,7%, говорится в комментарии BCS Express. "Газпром" представил ожидаемо сильные результаты за III квартал 2021 года на фоне высоких цен на газ в Европе. При этом чистая прибыль превысила консенсус-прогнозы, что... читать дальше
.29 ноября 2021 года 17:37
Ключевая ставка Банка России на конец 2021 года составит не более 8%, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Банк России на последнем заседании в уходящем году с высокой вероятностью продолжит политику увеличения ключевой... читать дальше
.29 ноября 2021 года 17:23
Эксперты BCS Express выделили главные тренды и отобрали топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - "ЛУКОЙЛ", банк ВТБ, "Роснефть", "Яндекс" и "Распадская". Аналитики отмечают, что "ЛУКОЙЛ" - привлекательная компания на фоне высоких цен на... читать дальше
.29 ноября 2021 года 17:06
Курс рубля к доллару с большой долей вероятности останется под ощутимым давлением в ближайшие 1-2 месяца, возможно, и дольше, считает главный экономист BCS Global Markets (BCS GM) Владимир Тихомиров. "Российская валюта, по нашему мнению, пока достойно выдерживает испытания благодаря выросшей... читать дальше
.29 ноября 2021 года 16:46
Российские фондовые индексы могут продолжить коррекцию вверх на торгах во вторник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в понедельник стремились пойти выше, но не смогли закрыть образовавшиеся в пятницу "гэпы", для чего... читать дальше
.29 ноября 2021 года 16:25
Индекс Мосбиржи может вернуться на уровни выше 3900 пунктов на текущей неделе в случае отсутствия на рынке новых негативных новостей, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "После эмоциональных распродаж пятницы... читать дальше
.29 ноября 2021 года 16:02
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома" с прогнозной ценой 394,4 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 18,2% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Газпром" в понедельник отчитался по МСФО за третий квартал 2021 года.... читать дальше
.29 ноября 2021 года 15:39
"Финам" повысил рекомендацию для акций Sempra Energy с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная цена этих бумаг была сохранена на уровне $144,4 за штуку на май 2022 года, что предполагает потенциал роста 15,03% без учета... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.