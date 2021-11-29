BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, в который вошли Take-Two Interactive, Walmart, Barrick Gold Corporation, Micron Technology и PayPal, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Акции Walmart Inc. просели в цене после публикации квартального отчета в ноябре. EPS и выручка оказались выше прогнозов. Показатели эффективности бизнеса и дивидендной доходности находятся на уровне индустрии. Отраслевые аналитики смотрят на акции компании позитивно на долгосрочном горизонте. Между тем в мире снова вызывает беспокойство рост числа зараженных COVID-19, особенно новый штамм омикрон. Ограничительные меры в прошлом способствовали сосредоточению спроса в ритейле. Кроме того, на неделе ожидаются публикации первых итогов начавшегося праздничного сезона скидок в США в период с Дня благодарения до Киберпонедельника", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Угрозы новых локдаунов в связи с опасениями распространения нового штамма COVID-19 снова обращают внимание на бумаги компаний, представляющих онлайн-услуги. На взгляд аналитиков, среди них сейчас можно отметить разработчика видеоигр Take-Two Interactive Software Inc. Котировки неплохо скорректировались в ноябре, увеличивая потенциал роста относительно консенсус-прогноза отраслевых аналитиков до 25% по текущим уровням. На пятничной распродаже, пока широкий рынок падал, бумага дорожала на 3%.

"Инфляция в США показывает рекорд за последние 30 лет и растет темпами выше прогнозных. Угрозы новых локдаунов, с одной стороны, ведут к сокращению спроса, с другой - и борьба с ростом цен на уровне центробанков может быть менее жесткой. Кроме того, последствия проблем в цепочке поставок из-за ограничений в конечном итоге снова провоцируют рост цен. На этом фоне золото может рассматриваться как защитный актив. Поучаствовать в его росте можно через акции золотодобытчиков. Ярким представителем индустрии является Barrick Gold Corporation (GOLD) - компания, которая занимается добычей и продажей золота, разведкой и разработкой месторождений, а также производит медь", - пишут аналитики BCS Express.

Также они обращают внимание на Micron Technology Inc.- американскую корпорацию, известную своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND.

"Акции Micron дешевели более полугода от достигнутых рекордных уровней, - отмечают эксперты. - Последний отчет был в сентябре. Компания тогда понизила прогнозы на следующий квартал на фоне дефицита в полупроводниковой отрасли. Рынок учел их в динамике котировок, которые уже развернулись вверх. По заявлению руководства Micron, ожидается сильный финансовый 2022г. Следующий отчет компания представит в декабре".

Акции платежной системы PayPal Holdings сильно просели за последние пять месяцев, констатируют стратеги BCS Express. "Цена отработала 50%-й коррекционный рубеж к волне роста от минимумов 2020г. Прогноз компании на IV квартал, данный в момент публикации последнего отчета, оказался слабее ожиданий. Сейчас, по данным Refinitiv, относительно консенсус-прогноза апсайд по акциям PayPal составляет немногим меньше 50%. Отраслевые аналитики понижали таргеты в ноябре, но общее видение осталось уверенно позитивным: 44 из 50 дают рекомендации на покупку", - подчеркивают аналитики.

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