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29 ноября 2021 года 18:43

Инвестбанк Синара начал анализ Walt Disney c рекомендацией "покупать" для его акций

"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение Walt Disney Co., сообщается в обзоре старшего аналитика Сергея Вахрамеева.

Прогнозная стоимость бумаг медиахолдинга, рассчитанная экспертом, составляет $190 за штуку, что предполагает потенциал роста 28% от текущего уровня, рекомендация была дана "покупать".

"С максимумов, достигнутых в марте 2021 года, стоимость акций Disney снизилась на 27% из-за возобновления роста заболеваемости COVID-19 и слабых результатов за финансовый 4К21 (закончился 2 октября 2021 года). Мы считаем эти проблемы временными и прогнозируем, что компания на 90% г/г увеличит прибыль уже в финансовом 1К22. При текущих ценах акции Disney выглядят привлекательными для инвесторов. В ближайшей перспективе основными факторами роста могут стать выход новых блокбастеров в 4К21 и 1К22, запуск Disney+ в новых странах, восстановление сегмента "Парки, развлечения и продукты" после пандемии", - говорится в обзоре.

Текущая стоимость акций равна порядка $148 за штуку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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