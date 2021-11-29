Инвестбанк Синара начал анализ Walt Disney c рекомендацией "покупать" для его акций

"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение Walt Disney Co., сообщается в обзоре старшего аналитика Сергея Вахрамеева.

Прогнозная стоимость бумаг медиахолдинга, рассчитанная экспертом, составляет $190 за штуку, что предполагает потенциал роста 28% от текущего уровня, рекомендация была дана "покупать".

"С максимумов, достигнутых в марте 2021 года, стоимость акций Disney снизилась на 27% из-за возобновления роста заболеваемости COVID-19 и слабых результатов за финансовый 4К21 (закончился 2 октября 2021 года). Мы считаем эти проблемы временными и прогнозируем, что компания на 90% г/г увеличит прибыль уже в финансовом 1К22. При текущих ценах акции Disney выглядят привлекательными для инвесторов. В ближайшей перспективе основными факторами роста могут стать выход новых блокбастеров в 4К21 и 1К22, запуск Disney+ в новых странах, восстановление сегмента "Парки, развлечения и продукты" после пандемии", - говорится в обзоре.

Текущая стоимость акций равна порядка $148 за штуку.

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