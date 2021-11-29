Рубль будет торговаться в диапазоне 74,5-76,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе - Сбер Управление Активами

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 74,5-76,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.

"Дальнейшую динамику рубля будет определять движение цен на нефть и развитие ситуации с новым штаммом коронавируса "омикрон". Мы ждём, что рубль в краткосрочной перспективе будет находиться в диапазоне 74,5-76,5", - пишет эксперт в комментарии.

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