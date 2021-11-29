BCS GM позитивно оценивает краткосрочные перспективы рынка нефти

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) позитивно оценивают краткосрочные перспективы нефтяного рынка, сообщается в обзоре.

"Мы меняем краткосрочный взгляд на рынок нефти с нейтрального на позитивный и подтверждаем наш прогноз средней цены нефти марки Brent в 1К22 на уровне $80 за баррель, несмотря на то, что нефтяные котировки рухнули в пятницу более чем на 10% из-за опасений по поводу нового штамма коронавируса, который появился в Южной Африке. Полагаем, что первоначальная реакция - как политическая (несколько стран ввели запреты на поездки), так и рыночная (в пятницу обвалились все рынки, а не только нефть) - была чрезмерной относительно поступающих новостей. Считаем более вероятным отскок в следующие несколько недель, чем продолжение падения. Также ждем итогов очередного заседания ОПЕК+ на этой неделе, на котором может быть принято решение отложить следующей раунд запланированного увеличения добычи на месяц", - отмечает аналитик Рональд Смит.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.