Дивдоходность акций Газпрома за 2021г может составить 12,5-13,7% - BCS Express

Дивидендная доходность акций "Газпрома" по итогам 2021 года может составить 12,5-13,7%, говорится в комментарии BCS Express.

"Газпром" представил ожидаемо сильные результаты за III квартал 2021 года на фоне высоких цен на газ в Европе. При этом чистая прибыль превысила консенсус-прогнозы, что позитивно для оценки дивидендных перспектив компании. В III квартале компания заработала около 11 руб. на акцию, а за 9 месяцев - порядка 29 руб. потенциальных дивидендов. С учетом того что в октябре и ноябре цены на газ в Европе остаются высокими, совокупные выплаты за 2021 год могут оказаться в диапазоне 42-46 руб. на акцию, что означает дивидендную доходность 12,5-13,7% по текущим котировкам", - указывает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

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