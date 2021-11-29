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29 ноября 2021 года 17:37
Ставка ЦБ РФ на конец 2021г составит, скорее всего, не более 8% - Банк "Открытие"
Ключевая ставка Банка России на конец 2021 года составит не более 8%, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Банк России на последнем заседании в уходящем году с высокой вероятностью продолжит политику увеличения ключевой ставки. Однако с учетом опубликованной 25 ноября статистики инфляционных ожиданий, которые приостановили свое ухудшение, но сохраняются на высоком уровне, шаг изменения ключевой ставки может быть меньше, чем на предыдущем заседании. Прогноз по ключевой ставке на конец 2021 года сохраняется на уровне равном или не более 8%", - отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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