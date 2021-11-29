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29 ноября 2021 года 17:23
BCS назвал топ-5 акций РФ, интересных для покупок на среднесрочную перспективу
Эксперты BCS Express выделили главные тренды и отобрали топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - "ЛУКОЙЛ", банк ВТБ, "Роснефть", "Яндекс" и "Распадская". Аналитики отмечают, что "ЛУКОЙЛ" - привлекательная компания на фоне высоких цен на нефть, а также благодаря высокой ожидаемой дивидендной доходности. "ЛУКОЙЛ" отличается от прочих российских нефтяников дивидендной политикой - базой для выплат выступает скорректированный свободный денежный поток (FCF). За счет этого, указывают эксперты инвесткомпании, размер выплат защищен от разовых бумажных убытков, а дивидендная доходность благодаря 100% payout ratio превышает уровни конкурентов по отрасли - в целом по итогам 2021 года дивидендная доходность может превысит 12%. "В моменте акции эмитента находятся под давлением новостей об обнаружении нового штамма коронавируса. В краткосрочной перспективе повышенная волатильность в бумаге может сохраниться, однако в среднесрочной перспективе взгляд на бумаги позитивный. Текущие цены на нефть даже после отката остаются для компании более чем комфортными. Цели роста котировок акций на горизонте ближайших месяцев при нормализации сентимента - 7750-8000 рублей за штуку", - отмечают в BCS Express. Также на высокой стоимости интересны бумаги "Роснефти", констатируют аналитики. Компания является крупнейшим производителем нефти в России и существенно выигрывает от роста цен и послаблений на добычу в рамках соглашения ОПЕК+. По итогам III квартала 2021 года финансовые результаты компании превысили прогнозы, чистая прибыль выросла на 35% относительно II квартала 2021 года. Помимо этого, отмечают эксперты, сильным фактором инвестиционной привлекательности в кейсе "Роснефти" является реализация крупного проекта "Восток Ойл". Его ресурсная база составляет 6,2 млрд тонн высококачественной, низкосернистой нефти с минимальным углеродным следом, что особенно важно в условиях роста актуальности ESG-повестки. Компания сейчас привлекает инвесторов для реализации проекта, который, в рамках продажи долей, оценивается примерно в 70 млрд евро при капитализации самой "Роснефти" в 79,6 млрд евро. "Восток Ойл - долгосрочный драйвер в акциях "Роснефти", однако уже сейчас он постепенно закладывается в стоимость бумаг. На среднесрочном горизонте взгляд на акции позитивный. Просадка цены акций в последние дни обусловлена геополитическими факторами и новостями об обнаружении нового штамма коронавируса. Ранее такие откаты постепенно выкупались. Даже при сохранении негативных настроений в российских активах акции "Роснефти" могут выглядеть "лучше рынка" благодаря ослаблению рубля. По мере улучшения сентимента можно рассчитывать на подъем к 700-750 руб. на среднесрочном горизонте", - пишут аналитики BCS Express. По мнению экспертов инвесткомпании, в банковском секторе стоит обратить внимание на акции ВТБ. В 2021 году финансовые результаты банка растут, чистая прибыль по итогам III квартала выросла в 5 раз г/г. "Улучшение финансовых метрик обусловлено восстановлением экономики после COVID-19, а также сильным снижением объемов резервирования в текущем году. Более того, менеджмент банка обновил прогноз по прибыли на текущий год с 295 млрд руб. до более чем 300 млрд руб. Исходя из этого дивиденды акций ВТБ в 2022 году могут достичь 0,0062 руб. на бумагу, что соответствует около 11% дивидендной доходности по текущим котировкам, - отмечают эксперты. - Член правления банка Дмитрий Пьянов заявил, что благодаря продаже пакета акций "Магнита" ВТБ ожидает позитивного эффекта на прибыль в "несколько десятков миллиардов рублей". Таким образом, выплаты могут быть еще выше. Как и рынок в целом, котировки акций ВТБ в последнюю неделю просели, однако это можно использовать для наращивания средне- и долгосрочных позиций. Позитивные перспективы позволяют ожидать подъема цены акций в ближайшие месяцы со среднесрочными ориентирами в районе 0,06-0,0625 руб." На взгляд аналитиков, акции "Яндекса" - ставка на дальнейший рост и развитие бизнеса, включая такие направления как фудтех, такси, e-commerce, а также с недавних пор финтех. По итогам III квартала выручка компании выросла в 1,5 раза, до 91,3 млрд руб. При этом заметный импульс ускорения темпов роста выручки дал сегмент "Такси", а также "Яндекс.Маркет" - темпы роста выручки составили 83,3% и 25,4% г/г соответственно. Компания в очередной раз повысила прогноз по темпу роста выручки. Эксперты указывают, что на текущий момент "Яндекс.Маркет" показывает убытки из-за относительно небольшого масштаба, однако по мере развития и увеличения торговых оборотов направление должно выйти в прибыль - аналогичная ситуация была с сегментом такси. "По итогам прошедшей недели акции "Яндекса" были среди аутсайдеров российского рынка. Бумаги не до конца успели отыграть почти 10%-е падение на торгах понедельника из-за роста геополитической напряженности, как уже в пятницу по ним пришелся новый удар со стороны пандемии. При этом каких-то качественных ухудшений в кейсе "Яндекса" не произошло. Более того, в случае новых локдаунов сегменты доставки, e-commerce могут получить ощутимые стимулы к росту. Поэтому просадка интересна для наращивания длинных позиций на средне- и долгосрочном горизонте. На горизонте ближайших месяцев допустим подъем к 6200-6400 руб.", - пишут аналитики BCS Express. "В свете высоких цен на коксующийся уголь стоит обратить внимание на бумаги "Распадской". Низкая чувствительность акций относительно динамики угля в Китае связана с тем, что даже после коррекции цены для компании остаются комфортными. Акции привлекательны, учитывая ожидания выделения из Evraz, новую дивидендную политику и покупку "Южкузбассугля", в целом благоприятную рыночную конъюнктуру. ", - полагают в инвесткомпании. - На прошедшем 24 ноября заседании СД было принято решение рекомендовать выплатить дивиденды за 9 месяцев 2021 года в размере 28 руб. на акцию, дивдоходность - около 7%. Раньше компания платила дивиденды лишь по итогам I полугодия и целого года, поэтому выплаты за 9 месяцев должны напомнить инвесторам о качественном улучшении дивидендной политики компании". Также эксперты отмечают, что в последнюю неделю бумаги выглядят лучше широкого рынка благодаря ориентации на экспорт, компания получит выгоду от ослабления рубля. На среднесрочном горизонте удержание длинных позиций по бумагам "Распадской" с целями 520-550 руб. остается актуальным, хотя драйверы роста несколько отсрочены. указывают аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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