Рубль, вероятно, останется под ощутимым давлением в ближайшие 1-2 месяца - BCS GM

Курс рубля к доллару с большой долей вероятности останется под ощутимым давлением в ближайшие 1-2 месяца, возможно, и дольше, считает главный экономист BCS Global Markets (BCS GM) Владимир Тихомиров.

"Российская валюта, по нашему мнению, пока достойно выдерживает испытания благодаря выросшей устойчивости местного валютного рынка, где за последние годы значительно сократилась доля спекулянтов и уменьшились краткосрочные позиции иностранных инвесторов. Поддержку рублю также оказывают жесткая монетарная и фискальная политика властей и сохранение цен на нефть на комфортных уровнях, даже несмотря на их существенную коррекцию в конце прошлой недели, - пишет эксперт. - Ранее мы ожидали, что к концу года российская валюта может укрепиться до уровней 69-70 руб./$1. Поддержку курсу рубля могли оказать положительные новости из сферы политики (планируемая встреча Путина и Байдена), а также рост привлекательности для операций carry trade с рублем после ожидаемого нами повышения ключевой ставки ЦБ в декабре. И хотя эти факторы продолжают действовать, мы считаем, что в свете начавшейся коррекции на глобальных рынках, ослабления цен на нефть, угрозы значительного ухудшения эпидемиологической ситуации в мире, а также с учетом грядущего ужесточения политики мировых центральных банков при сохранении высоких геополитических рисков курс рубля с большой долей вероятности останется под ощутимым давлением в ближайшие 1-2 месяца, возможно, и дольше. Наш новый прогноз по курсу на 1 января 2022 года составляет 74,5 руб./$1; при этом на конец 2022 года оценку обменного курса мы пока оставляем без изменений - 71 руб./$1)".

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