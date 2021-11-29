Индексы Мосбиржи и РТС могут продолжить коррекцию вверх во вторник - "Велес Капитал"

Российские фондовые индексы могут продолжить коррекцию вверх на торгах во вторник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в понедельник стремились пойти выше, но не смогли закрыть образовавшиеся в пятницу "гэпы", для чего им необходимо будет подняться к 3932 и 1659 пунктам соответственно. Последнее предполагает, что потенциал восходящей коррекции на понедельник-вторник еще не исчерпан", - отмечает аналитик Елена Кожухова.

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