Возможен подъем индекса Мосбиржи выше 3900п на текущей неделе - "Открытие Инвестиции"

Индекс Мосбиржи может вернуться на уровни выше 3900 пунктов на текущей неделе в случае отсутствия на рынке новых негативных новостей, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"После эмоциональных распродаж пятницы российский рынок акций начал восстанавливать свои потери. Азиатские индексы преимущественно закрылись в минусе, но в большей степени на локальных историях. В Европе индексы растут, нефть прибавляет более 4%. Полной картины по новому штамму COVID-19 пока нет, но и первоначальные опасения его устойчивости к существующим вакцинам пока не подтверждаются. Поэтому инвесторы снизили свою тревожность и пользуются возможностью для открытия длинных позиций, - отмечает Кочетков. - В техническом плане индекс Мосбиржи оттолкнулся на дневном графике от зоны поддержки 3800-3820 пунктов, где также располагается 200-дневная скользящая. Если на рынках не будет новых потрясений, то есть шанс вернуться выше 3900 пунктов на текущей неделе".

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