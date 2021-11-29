"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома" с прогнозной ценой 394,4 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 18,2% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Газпром" в понедельник отчитался по МСФО за третий квартал 2021 года. На наш взгляд, отчетность выглядит нейтрально. Компания пользуется крайне благоприятной рыночной конъюнктурой и уверенно наращивает финансовые и операционные результаты до рекордных уровней. Однако результаты вышли на уровне наших ожиданий, в связи с чем мы полагаем, что их влияние на акции будет ограничено. Продолжаем позитивно смотреть на акции эмитента в связи с сохранением аномально высоких цен на газ в Европе", - отмечает эксперт Сергей Кауфман.

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