"Финам" повысил рекомендацию для акций Sempra Energy до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для акций Sempra Energy с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная цена этих бумаг была сохранена на уровне $144,4 за штуку на май 2022 года, что предполагает потенциал роста 15,03% без учета дивидендов.

"Продажа доли в подразделении Sempra Infrastructure Partners фонду KKR позволила Sempra приобрести надежного партнера на фронте реализации СПГ-проектов, что особенно важно с учетом выгодного расположения инфраструктуры и позитивного ценового момента на рынке. При этом инвестиции в бурно развивающийся с экономической точки зрения Техас и проекты в области возобновляемой энергетики призваны усилить позиции Sempra в коммунальном секторе", - отмечает эксперт инвесткомпании Александр Ковалев.

Sempra Energy - калифорнийский коммунальный холдинг, консолидирующий деятельность в сегментах э/э и газового снабжения, а также управления СПГ-активами.

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