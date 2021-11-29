BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций АЛРОСА

Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают долгосрочные перспективы цены акций "АЛРОСА", говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Согласно отчетам "АЛРОСА" за III квартал, цены на алмазы выросли на 25% с начала года, а в III квартале рост составил 10% кв/кв. Для компании рост цен на сырье является положительным моментом. В сочетании с высоким спросом, дефицитом алмазов и потенциалом для роста цен долгосрочная перспектива по акциям выглядит умеренно позитивно", - отмечают эксперты.

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