Индекс S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4590-4640п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4590-4640 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков.

"S&P 500 еще не достиг поддержки на уровне 50-дневной скользящей средней, демонстрируя коррекционное движение в рамках восходящего тренда. Индикатор RSI опустился ниже 50 пунктов, сигнализируя о том, что инициативу перехватили "медведи". MACD также указывает на развитие нисходящей тенденции. В ближайшие дни индекс широкого рынка может демонстрировать умеренно негативную динамику, стремясь к области 4540-4550 пунктов", - пишет аналитик.

Зубков отмечает, что в понедельник мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Инвесторы продолжают следить за новостями о распространении штамма COVID-19 "омикрон". Первые данные исследований из ЮАР свидетельствуют о том, что у большинства заразившихся заболевание протекает в легкой форме. Однако для получения всесторонней картины в отношении заразности и опасности этого штамма потребуется как минимум несколько недель. Pfizer и Moderna планируют адаптировать свои вакцины к новому варианту COVID-19 в начале будущего года. Случаи заражения этим вариантом коронавируса зафиксированы в Европе и Азии.

Некоторые государства жестко ограничивают авиасообщение с регионами, где распространяется новый штамм. Участники рынка по мере обновления информации о вирусе могут пересматривать прогнозы в отношении окончательного открытия экономики после пандемии, полагает эксперт.

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