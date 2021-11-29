"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 2050 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27,25%, топ-приказ: 1480 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков "Финама", основным позитивным моментом в инвестиционном кейсе "НОВАТЭКа" является его программа развития в сфере СПГ. К 2030г компания планирует увеличить производство СПГ в 2,9-3,6 раза до 57-70 млн тонн. Благодаря стабильно растущему спросу, у экспертов нет сомнений, что "НОВАТЭК" найдет покупателей на свою продукцию. При этом значительные налоговые льготы и низкие расходы на добычу и сжижение газа делают российский СПГ одним из самых конкурентоспособных в мире. Сейчас стратегия дополняется развитием в области газохимии.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках восходящего тренда. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 2050 рублей. При покупке на 12,3% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 1480 рублей риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,35", - указывают эксперты инвесткомпании.

"НОВАТЭК" - крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов, а также производством сжиженного природного газа (СПГ).

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