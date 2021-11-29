Рост ВВП по итогам года может составить около 4% - Банк "Открытие"

Рост ВВП РФ по итогам года может составить около 4%, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Согласно прогнозу "Открытие Research", по итогам года рост ВВП может составить около 4%, причем наполовину он будет обеспечен ростом во втором квартале. В то же время, начиная с III квартала, рост ВВП замедляется - как к показателям 2020г, что менее информативно из-за резкого сокращения экономики во II квартале и ее быстрого восстановления впоследствии - так и ко вполне нормальному 2019 г. Прирост ВВП к соответствующему периоду 2019г замедлился в III квартале до 0,7% по сравнению с 1,8% кварталом ранее. К соответствующему периоду 2020г рост замедлился с 10,5 до 4,3% г/г главным образом из-за более высокой базы. Замедление годовых показателей продолжится и в последнем квартале 2021г", - пишет эксперт.

Петроневич отмечает, что с устранением сезонности динамика ВВП в III квартале замедлилась до 0,2% кв/кв, что медленнее не только уровней I-II кварталов 2021г, когда рост составлял 0,9% кв/кв, но и всего периода с 2019г за исключением I-II кварталов 2020г.

По оценке эксперта, только около 0,2 п.п. этого замедления можно отнести к сокращению производства в сельском хозяйстве - остальное связано с резким замедлением роста (с устраненной сезонностью) добычи полезных ископаемых, а также падением выпускам в строительстве и транспорте. В четвертом квартале можно ожидать сохранения низких темпов роста экономики, главным образом обеспечиваемых ростом добычи нефти при дальнейшем падении роста внутренних отраслей экономики на фоне замедления роста кредитования и отсутствия мер дополнительной соцподдержки, которая была в III квартале.

Стратег банка полагает, что в случае стабилизации ВВП с устранением сезонности в IV квартале на уровне третьего, годовой темп роста экономики в последнем квартале 2021г замедлится до 2,1% г/г (0,2% к IV кварталу 2019г), а рост ВВП в целом за 2021г составит 3,9%. Однако по факту небольшой рост ВВП продолжится, и итоговые показатели будут несколько выше.

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