"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Unity Software с целью $207

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Unity Software Inc. с целью $207 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,70%, топ-приказ: $179, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что убыток Unity Software по GAAP за 9 месяцев 2021г составил $370,954 млн, увеличившись на 86,6% по сравнению с $198,806 млн в предыдущем году. Выручка выросла на 43,9% до $794,662 млн против $552,109 млн годом ранее. Компания входит в ETF META, который владеет акциями, подпадающими под определение "Metaverse". Доля Unity Software в фонде составляет 5,77%, что достаточно значимо.

"С технической точки зрения котировки компании получили сильный импульс роста и двигаются в восходящем канале. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при стоимости выше $187 на открытии рынков в США. При покупке на 12,8% и выставлении стоп-заявки на уровне $179 риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5", - указывают эксперты "Финама".

Unity Software - компания, которая разрабатывает программное обеспечение для создания и управления интерактивным 2D и 3D-контентом в реальном времени. Платформа используется преимущественно для создания видеоигр и анимации, но также нашла применение в архитектуре, строительстве и дизайне.

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