Складывается благоприятная обстановка для наращивания позиции в среднесрочных ОФЗ - Инвестбанк Синара

Складывается благоприятная обстановка для наращивания позиции в среднесрочных ОФЗ и корпоративных бумагах эмитентов хорошего кредитного качества, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

Рынок ОФЗ на минувшей неделе остался под давлением из-за очередной порции новостей о возможно военном конфликте России и Украины, напоминает эксперт инвестбанка Александр Афонин. Бумаги со сроком погашения до 10 лет за неделю прибавили в доходности в среднем 15 б. п, на дальнем участке кривой доходности выросли на 6-8 б. п. Минфин России на прошлой неделе отменил аукционы, сославшись на повышенную волатильность рынка.

"Наиболее вероятно, что инвесторы продолжат уходить в безрисковые активы на фоне новостей о распространении нового штамма коронавируса, - полагает Афонин. - Скорее всего, мы увидим расширение спредов между американскими КО и другими долларовыми инструментами, в особенности в сегменте ЕМ. Рублевый рынок продолжит находиться под давлением внешних факторов - распространения вируса и геополитической обстановки. Учитывая фундаментальные факторы, мы считаем, что сейчас складывается довольно благоприятная обстановка для наращивания позиции в среднесрочных ОФЗ и корпоративных бумагах эмитентов хорошего кредитного качества".

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