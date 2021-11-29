"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций РусГидро

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" с целевой ценой 1,10 рубля за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"РусГидро" выпустила отчет по МСФО за III квартал 2021г, который подтверждает ожидания выхода компании на рекордную прибыль по итогам года около 55 млрд руб. по нашим оценкам (56 млрд руб. консенсус Reuters). Мы пока сохраняем рекомендацию "покупать" с целевой ценой 1,1 руб., но отмечаем, что в следующем году могут реализоваться ряд рисков: увеличение инвестиционной программы в связи со строительством ГЭС в Амурском бассейне для защиты от паводков (пока не определен способ возврата инвестиций), возможность списаний по аварийной Загорской ГАЭС-2. Если компания будет ее достраивать, то будет важен механизм окупаемости дополнительных вложений и их размер. Кроме того, летом "РусГидро" объявила о новой допэмиссии", - пишет аналитик Наталия Малых.

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