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29 ноября 2021 года 12:36

BCS назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Роснефть 001Р-04, МТС 001Р-06, ПИК 001Р-03, АФК Система 001Р-13 и ОФЗ-ИН 52001, отмечается в комментарии инвесткомпании.

Эксперты напоминают, что прошлая неделя стала испытанием на прочность для нервов российских инвесторов. Между тем на долговом рынке к концу недели наблюдалось небольшое потепление. Пятничные распродажи почти не отразились на рынке облигаций, поскольку здесь другие драйверы, и они по большей части уже включены в цены, полагают аналитики инвесткомпании.

"Доходности ОФЗ показывают, что участники рынка закладывают повышение ключевой ставки на декабрьском заседании сразу на 100 б.п., до 8,5%", - отмечается в комментарии.

По мнению стратегов, следующие облигации будут представлять интерес для инвесторов на текущей неделе:

Роснефть 001Р-04: "Роснефть" - крупнейшая российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Доля в мировой добыче нефти составляет около 6%. Выручка за 9 мес. 2021г составила 6,2 трлн руб. Чуть более 40% в компании принадлежит государству через АО "Роснефтегаз". Рейтинг долгосрочной кредитоспособности присвоен на уровне AAA по российской шкале и BBB- / Baa3 по международной", - пишут аналитики BCS Express .

МТС 001Р-06: "МТС" - крупнейший сотовый оператор в России. Абонентская база, по данным на конец 2020г, составляет 78,5 млн активных пользователей. Компания активно развивает разнообразные IT-сервисы в рамках собственной экосистемы, что будет поддерживать финансовые результаты оператора в будущем. На взгляд экспертов, в целом бизнес "МТС" отличается высокой устойчивостью, что делает его долговые бумаги хорошей защитной инвестицией, в том числе на средне- и долгосрочном горизонте. Рейтинг ruAAA "стабильный" от агентства Эксперт РА.

ПИК 001Р-03: "Группа компаний ПИК" - крупнейший российский застройщик, основная деятельность которого сосредоточена в наиболее маржинальном Московском регионе. "Масштабы бизнеса, устойчивые финансовые показатели и статус системообразующей организации обеспечивают высокий уровень надежности, компенсирующий повышенный риск-профиль отрасли девелопмента, - указывают аналитики BCS Express. - При этом доходность по облигациям компании выглядит привлекательно на фоне других представителей рейтинговой категории. Рейтинг ruA+ "стабильный" от агентства Эксперт РА. Выпуск 001Р-03 обладает короткой дюрацией, что делает его менее чувствительным к динамике процентных ставок и позволяет ожидать лучших результатов в течение цикла ужесточения ДКП, чем могут показать более длинные выпуски эмитента".

АФК Система 001Р-13: АФК "Система" - крупный многопрофильный холдинг, владеет активами в 15 различных отраслях. Рейтинг ruAA- "стабильный" от агентства Эксперт РА. Входит в список системообразующих предприятий. На взгляд экспертов, облигации "Системы" предлагают одну из самых высоких доходностей среди бумаг сопоставимых рейтингов при низких рисках дефолта и постепенном снижении долговой нагрузки.

ОФЗ-ИН 52001: "Инфляционные выпуски ОФЗ в 2021г показали один из лучших результатов среди российских госбумаг. Помимо купона в 2,5%, их номинал индексируется на уровень инфляции, обеспечивая надежную защиту от обесценения капитала. Если период высокой инфляции затянется на более долгий срок, чем предполагают актуальные прогнозы, то эти бумаги могут быть выгодными и в будущем. Выпуск 52001 может подойти наиболее консервативным инвесторам", - считают аналитики инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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