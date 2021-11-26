BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Alibaba с целью $155

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding Ltd." с целевой ценой $155 за штуку" с горизонтом инвестирования до 4 месяцев. Цена входа: $132, потенциальная доходность: 17,4%, стоп-приказ: $110, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитик Оксана Холоденко указывает на следующие факторы привлекательности акций компании:

- Опубликованный в середине ноября квартальный отчет Alibaba разочаровал инвесторов. Результаты оказались хуже консенсус-прогноза аналитиков, компания снизила финансовый прогноз. Просадка создала интересную возможность для покупок. В районе $130 по бумагам проходит уровень поддержки. Первое сопротивление - $160.

- Доходы: по итогам III календарного квартала компания сообщила о росте выручки на 29% (г/г), до $31,14 млрд. Сегмент облачных вычислений вырос на 33% (г/г). Рентабельность собственного капитала превышает медиану по группе сопоставимых компаний - 13,7% против 7%. Это произошло при низкой долговой нагрузке и более высоких показателях маржи. Согласно прогнозу Refinitiv, в ближайшие 12 мес. выручка может вырасти на 21%.

- Топ-менеджмент объяснил падение чистой прибыли инвестициями в ключевые стратегические направления. Основные бизнес-сегменты: коммерция, облачные сервисы, медиа и развлечения.

- Продажи Alibaba на День Холостяка впервые перевалили за 0,5 трлн юаней - это новый рекорд. Три крупнейших ритейлера КНР продали товары на триллион - Alibaba, JD.com, Pinduoduo. Это может найти отражение в отчетности за IV квартал.

- Недооценка по мультипликаторам относительно медианных значение по группе сопоставимых компаний, в то числе Amazon. Показатель P/S (капитализация / выручка) равен 2,9 при медиане 6,6. Мультипликатор P/CF (капитализация / операционный денежный поток) составляет 12 против 24,2. Форвардные мультипликаторы подтверждают картину.

- Медианный таргет аналитиков на 12 мес. - $200. Это предполагает примерно 52% потенциал роста от уровня пятницы, 26.11.21.

- Исторически не очень высокая волатильность бумаг по сравнению с общим рынков. Бета бумаг за три года составляет 0,7. В среднем это означает, что при росте S&P 500 на 1% бумаги растут на 0,7%. При падении ситуация в противоположную сторону.

Отмечает Холоденко и сопутствующие риски:

- Высокая конкуренция в индустрии и нападки регуляторов.

- Общий риск снижения рынка США.

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