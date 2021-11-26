Резкие локдауны могут снизить цену нефти до $70/барр. на горизонте до конца 2021г - Банк "Открытие"

Резкие локдауны стран могут снизить цену нефти марки Brent до $70 за баррель на горизонте до конца 2021 года, полагает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

"Наш базовый сценарий по стоимости нефти марки Brent до конца текущего года остается неизменным - на уровне около $80 за баррель. Более резкие локдауны в странах могут привести к коррекции цен до $70 за баррель, что также комфортно для ОПЕК+. Цены на газ остаются на очень высоких уровнях и обеспечат поддержку нефтяным ценам, если, конечно, ОПЕК+ и COVID-19 не преподнесут очередных сюрпризов", - отмечает Морина.

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