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26 ноября 2021 года 17:04
ОПЕК+ может заморозить дальнейшее восстановление добычи нефти - "Открытие Инвестиции"
ОПЕК+ может заморозить дальнейшее восстановление добычи нефти по итогам очередного заседания 30 ноября 2021 года, предполагает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "Нефть и промышленные металлы торговались в глубоком минусе, что особого удивления не вызывает. Однако важно то, что в ОПЕК+ могут пересмотреть свои планы восстановления добычи. Даже до появления рисков нового штамма коронавируса эксперты ОПЕК+ указали на то, что в декабре избыточное предложение на рынке может достигнуть 400 тыс. бар. в сутки в условиях реализации стратегических резервов ключевых импортёров нефти. В январе избыток возрастёт до 2,3 млн бар. в сутки. Таким образом, 30 ноября, когда состоится очередное совещание ОПЕК+, может быть принято решение о заморозке добычи на текущем уровне до прояснения ситуации с влиянием нового штамма на перспективы нефтяного спроса. Если для американской экономики высокие цены на нефть - это неудобство, то для экспортёров - это жизненная необходимость. Более того, высокие цены на нефть развитые страны могут относительно безболезненно терпеть, но вот низкие цены лишают экспортёров возможности импортировать товары из развитых стран", - пишет Кочетков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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