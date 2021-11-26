ОПЕК+ может заморозить дальнейшее восстановление добычи нефти - "Открытие Инвестиции"

ОПЕК+ может заморозить дальнейшее восстановление добычи нефти по итогам очередного заседания 30 ноября 2021 года, предполагает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Нефть и промышленные металлы торговались в глубоком минусе, что особого удивления не вызывает. Однако важно то, что в ОПЕК+ могут пересмотреть свои планы восстановления добычи. Даже до появления рисков нового штамма коронавируса эксперты ОПЕК+ указали на то, что в декабре избыточное предложение на рынке может достигнуть 400 тыс. бар. в сутки в условиях реализации стратегических резервов ключевых импортёров нефти. В январе избыток возрастёт до 2,3 млн бар. в сутки. Таким образом, 30 ноября, когда состоится очередное совещание ОПЕК+, может быть принято решение о заморозке добычи на текущем уровне до прояснения ситуации с влиянием нового штамма на перспективы нефтяного спроса. Если для американской экономики высокие цены на нефть - это неудобство, то для экспортёров - это жизненная необходимость. Более того, высокие цены на нефть развитые страны могут относительно безболезненно терпеть, но вот низкие цены лишают экспортёров возможности импортировать товары из развитых стран", - пишет Кочетков.

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