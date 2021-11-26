Акции Газпрома, Системы и Аэрофлота будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Газпрома", АФК "Система" и "Аэрофлота" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Газпром" на следующей неделе опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал. Компания является бенефициаром роста цен на газ, поэтому отчет ожидается сильным, ключевые метрики должны улучшиться как в квартальном, так и годовом сопоставлении. В фокусе внимания инвесторов будут чистая прибыль, а также показатель FCF. Интересны будут комментарии менеджмента по текущему состоянию рынка газа, его перспективах, - отмечает эксперт инвесткомпании Дмитрий Пучкарев. - Сейчас котировки акций сильно просели из-за геополитики и новостей о новом штамме коронавируса. Публикация отчета при стабилизации сентимента должна напомнить инвесторам об инвестиционной привлекательности бумаг эмитента, особенно по текущим ценам".

Одной из последних традиционно публикует финансовые результаты по МСФО АФК "Система", обращает внимание аналитик.

"Ожидается рост выручки холдинга, при этом динамика прибыли может быть нестабильной. Куда большее значение на динамику будут иметь комментарии менеджмента относительно дальнейших планов развития и особенно намерений по IPO непубличных дочек и монетизации активов. Возможно, будут обновлены ориентиры по выходу на публичные торги "Медси", Агрохолдинга "Степь" и "Биннофарм Групп", - отмечает Пучкарев.

"С апрельских максимумов цена акций АФК "Система" находится в выраженном падающем тренде. Из-за общерыночного снижения бумаги к текущему моменту находятся вблизи минимумов с осени прошлого года. Холдинг оценен дешево относительно своих чистых активов, однако очевидных драйверов для позитивной переоценки пока не появляется, - пишет эксперт BCS Express. - Техническая картина в бумаге умеренно негативная. В силе нисходящая тенденция, до ее слома качественного улучшения ситуации ждать сложно. Тем не менее в краткосрочной перспективе бумаги вполне могут отскочить на фоне локальной перепроданности".

29 ноября ожидается публикация финансового отчета "Аэрофлота" по МСФО за III квартал. Это сезонно наиболее успешный для компании период, поэтому результаты должны заметно улучшиться относительно II квартала, отмечает аналитик инвесткомпании. В отчете, по его мнению, стоит обратить повышенное внимание на топливные издержки авиакомпании, так как на фоне роста цен на нефть они должны оказывать давление на рентабельность группы.

"Новости о появлении нового штамма особенно негативны для компании, так как они ставят под угрозу скорость снятия карантинных ограничений и снижают мобильность населения. Из-за этого бумаги могут выглядеть слабее рынка на следующей неделе. На текущий момент бумаги обновили минимумы с ноября 2020 года и выглядят перепроданными, поэтому хотя бы отскок все же вероятен по мере "переваривания" первой эмоциональной реакции", - пишет Пучкарев.

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