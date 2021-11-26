Возможно ослабление рубля до 77 руб./$1 и выше в ближайшей перспективе - BCS Express

Возможно ослабление рубля по отношению к доллару до уровня 77 руб./$1 и даже выше в ближайшей перспективе, говорится в комментарии BCS Express.

"Учитывая высокую геополитическую неопределенность и фактор пятницы, когда многие опасаются реализации каких-либо рисков на выходных, дальнейшее снижение мировых рынков и нефти с большой вероятностью приведет к закреплению доллара над уровнем 76 руб./$1 и проверке на прочность следующего технического препятствия, которое находится немного выше отметки 77 руб./$1", - указывает эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин.

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