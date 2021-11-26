"Финам" открыл торговую идею: покупать акции FinEx Gold ETF с целью 1019 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции FinEx Gold ETF (FXGD) с целевой ценой 1019 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: от 930 руб., потенциальная доходность: 9,57%, стоп-приказ: 894 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"FXGD - биржевой инвестиционный фонд, держатели которого выигрывают от роста стоимости золота. Влияние нового штамма Covid-19, высокая инфляция и растущие опасения коррекции на мировых рынках могут спровоцировать рост интереса инвесторов к золоту. Дополнительным аргументом в пользу покупки фонда является доходность от девальвации рубля", - отмечают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения котировки ETF находится выше 50- дневной скользящей средней. Ближайшим уровнем сопротивления выступает уровень в 925 рублей. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше 930 рублей. При покупке на 12,8% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 894 руб., риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,47", - указывают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.