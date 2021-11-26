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26 ноября 2021 года 12:50
Рубль будет торговаться в диапазонах 75-76 руб./$1 и 84-85 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 75-76 руб./$1 и 84-85 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "Пятница после Дня благодарения в США выдалась бурной на события: появилась информация о новом штамме коронавируса, - отмечает эксперт. - Кроме этого возросла антироссийская санкционная риторика, в связи с информацией о напряженности на границах России, Украины, Белоруссии и Польши. Тем не менее, индекс доллара DXY продолжил свой рост, с прошлой недели поднявшись до уровня 96,6. Нефть на негативных новостях существенно снизилась более чем на 3,5% ко вчерашнему дню, но все же торгуется выше "психологической" отметки в 80 долларов за баррель. Это отразилось на цене доллара и евро в России: доллар подрос более чем на 1%, до уровня в 75,4 руб./$1, стоимость евро также поднялась более чем на 1%, до 84,7 руб./EUR1". На взгляд Зотова, рынок по-прежнему находится в ожидании совета директоров ЦБ 17 декабря, на котором будет объявлено решение по ключевой ставке. Тем не менее, слышатся голоса о том, что инфляция в России начинает снижаться, что вызывает оптимизм на долговых рынках. "Доходность по длинным ОФЗ на сегодняшний момент составляет 8,5% годовых, двухлетних - 8,82%, что говорит об ожидании рынком повышения ключевой ставки, и это повышение должно быть существенным, до уровня выше 8%. И поскольку ожидания по повышению ключевой ставки достаточно серьезные, то этот фактор играет на руку курсу рубля, сдерживая его падение относительно мировых валют. Курсы доллара и евро в России будут сильно зависеть от внешнеполитической ситуации и динамики цен на нефть. Если цены на топливо продолжат свое снижение, то доллар может укрепиться выше ожиданий", - прогнозирует стратег банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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