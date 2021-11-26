Цена золота, вероятно, вырастет до $1900/унц. к концу 2022г - "Фридом Финанс"

Котировки золота, вероятно, вырастут до уровня $1900 за тройскую унцию к концу 2022 года, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Мы полагаем, что глобальный спрос на драгоценные металлы будет стабильно высоким. Консервативные прогнозы Союза золотопромышленников РФ предполагают, что производство золота будет расти медленнее, чем мировой ВВП. Второй фактор, поддерживающий спрос - значительные дисбалансы мировой товарной и денежной массы, сформированные под влиянием продолжительного монетарного стимулирования глобальной экономики ведущими центральными банками, а также замедление темпов роста мирового ВВП. Все это привело к снижению инвестиций в добычу цветных и драгоценных металлов. По итогам 2022 года ожидаем рост цен на золото до $1900 за тройскую унцию", - отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Александр Осин.

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