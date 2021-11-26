Ориентир для индекса Мосбиржи на следующую неделю составляет 3800-4000 пунктов - "Фридом Финанс"

Ориентир для индекса Мосбиржи на следующую неделю составляет 3800-4000 пунктов, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Давление комплекса негативных факторов на рынок акций прекратится, и спекулятивный отскок будет достаточно активным. Но способность отечественных фондовых индексов полностью восстановить потери во многом будет зависеть от внешнего фона. Коррекция в США спровоцирует аналогичную динамику и в России. Ориентиры для индекса Московской биржи: диапазон 3800-4000 пунктов. Рекомендуем спекулятивно покупать бумаги Ozon, "Московской биржи", "МТС", "ФСК ЕЭС", "Сургутнефтегаза", "Татнефти". А для открытия спекулятивных коротких позиций на небольшой срок подойдут акции "Северстали". - пишет эксперт инвесткомпании.

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