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26 ноября 2021 года 11:50
Краткосрочно перспективы рубля выглядят уязвимо - "Локо-Инвест"
Рубль выглядит уязвимо по отношению к доллару в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого. "Рубль слабеет по отношению к доллару в пятницу вслед за падающей нефтью и общим уходом от рисков. Краткосрочно перспективы рубля выглядят уязвимо: коррекция на рынках тогда, когда у многих институциональных инвесторов оставались существенные позиции в рубле и российских активах, геополитика и завершение налогового периода, после которого компании-экспортеры могут предпочесть занять выжидательную позицию прежде чем выходить с продажей валюты под предстоящие в начале 2022 выплаты дивидендов. Мы также не исключаем, что в случае ухудшения внешней конъюнктуры и дальнейшего роста волатильности рубля (уже 15%+ по 3М опционам) ЦБ может задуматься о приостановке операций по покупке валюты в рамках бюджетного правила. По-прежнему не видим среднесрочных причин, почему рубль должен торговаться на текущих уровнях продолжительное время, но пока ему не на что опереться", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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