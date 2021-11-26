ПСБ рекомендует покупать акции Газпрома с прогнозной ценой 415 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Газпрома" с прогнозной ценой на уровне 415 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Увеличение инвестпрограммы "Газпрома" на 2022 год (рекордные 1,758 трлн руб.) считаем ожидаемым, учитывая благоприятную ценовую конъюнктуру и долгосрочные планы компании по приоритетным проектам. Рост капзатрат не мешает нашему позитивному взгляду на акции "Газпрома". В понедельник компания представит отчет за третий квартал 2021 года по МСФО, ждем рекордных результатов. Рекомендуем покупать бумаги эмитента с целью 415 рублей", - отмечают эксперты ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.