Рубль будет торговаться в диапазоне 75-76 руб./$1 в пятницу - "Альфа-Капитал"

Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75-76 руб./$1 и на уровне 84-85 руб./EUR1, полагает аналитик "Альфа-Капитала" Денис Бадьянов.

"Курс российского рубля в четверг, 25 ноября, торговался с небольшим повышением в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 74,68 руб. (-0,14 руб.), курс евро - 83,74 руб. (-0,21 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру пятницы упала на 2,37% и составила $80,27 за баррель. Цена февральских контрактов на североамериканский сорт WTI снизилась 3,01% и составила $76,03 за баррель. На открытии торгов в пятницу, 26 ноября, российский рубль резко слабеет в парах с мировыми валютами. Вероятно, давление оказывает утренняя волатильность сырьевых цен и страхи по поводу опасности нового штамма коронавируса, выявленного в ЮАР. Похоже, тема ухода от рисков сейчас будет самой актуальной. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 75-76 руб. в паре с долларом и на уровне 84-85 руб. в паре с евро", - пишет Бадьянов.

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