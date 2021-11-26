Идея дня: акции Rivian интересны для долгосрочных покупок - "ВТБ Мои Инвестиции"

Среди американских автопроизводителей акции Rivian Automotive Inc. интересны для покупки на долгосрочную перспективу, но должны составлять небольшую часть портфеля, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Нам нравится Rivian в долгосрочной перспективе. Потенциальным катализатором роста акций может послужить выход модели R1S в начале 2022г. По нашему мнению, R1T и R1S способны повысить узнаваемость бренда Rivian до уровня Telsa. Выбирая из американских автопроизводителей, мы отдаем предпочтение Rivian, однако эти акции являются спекулятивными и должны составлять лишь небольшую часть портфеля. Если будут задержки с выпуском R1S или объёмы продаж не оправдают ожидания, акции компании могут резко скорректироваться", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

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