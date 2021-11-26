Рынок акций РФ может начать торги в пятницу с резкого снижения - "Открытие Инвестиции"

Российский рынок акций может начать торговую сессию в пятницу с резкого снижения на сложившемся негативном внешнем фоне, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперта "Открытие Research" Андрея Кочеткова.

Очередной новый штамм коронавируса угрожает возвращением глобального спада деловой активности, азиатские индексы снижаются, нефть и промышленные металлы дешевеют, валюты риска находятся под давлением, отмечает он.

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