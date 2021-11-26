Давление на цены ОФЗ, скорее всего, возобновится в пятницу - ПСБ

Давление на котировки гособлигаций, скорее всего, возобновится на торгах в пятницу, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Восстановление котировок ОФЗ в отсутствии нерезидентов, выступающих основными продавцами российских активов, в четверг ожидаемо ускорилось - кривая снизилась на 8-13 б.п. (5-летка достигла 8,77% годовых, 10-летка - 8,46% годовых). Вместе с тем данный восстановительный импульс, который наблюдался в среду и четверг, может оказаться временным на фоне новой глобальной коронавирусной угрозы из ЮАР. Также отметим сохраняющиеся страновые риски - 5-летний CDS на Россию вернулся к недавним максимумам (114 б.п.) В результате давление на котировки госбумаг в пятницу возобновится - не исключаем, что доходности ОФЗ в ближайшее время вновь подойдут к максимумам прошлой недели (~9,0% годовых по 5-летним бумагам, 8,65% - по 10-летним)", - отмечает аналитик банка.

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