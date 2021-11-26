.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Возможно снижение цены нефти к $77,5-78,5/барр. в ближайшее время - BCS Express
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 ноября 2021 года 09:11
Возможно снижение цены нефти к $77,5-78,5/барр. в ближайшее время - BCS Express
Возможно снижение котировок нефти марки Brent к уровням $77,5-78,5 за баррель в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express. "Стоимость нефти снижается в пятницу утром, реагируя на ухудшение прогнозов по рыночному балансу. В целом рыночные факторы располагают к снижению. Уровень предложения растет, доллар США укрепляется, спрос уже отыграл большую часть постпандемийного снижения и находится под угрозой из-за очередной вспышки COVID-19. Ближайшие цели снижения можно обозначить в районе $77,5-78,5 за баррель нефти марки Brent", - отмечает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. "Несмотря на расхождения в оценках краткосрочной перспективы, на горизонте 2022 года большинство аналитиков сходятся во мнении, что нефтяные цены будут снижаться. В таких условиях у крупных хедж-фондов нет стимулов наращивать длинные позиции по нефти, а нефтетрейдеры заинтересованы продавать как можно больше нефти именно сейчас, чтобы использовать благоприятную ценовую конъюнктуру", - указывает Галактионов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
26 ноября 2021 года 11:18
Дивидендная доходность акций "Газпрома" по итогам 2021 года может составить 12,5%, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "В отчетности за 3К21 по МСФО, которую представит компания в понедельник, 29 ноября, наиболее значимой метрикой нам представляется скорректированная чистая прибыль.... читать дальше
.26 ноября 2021 года 11:05
"Атон" подтверждает рейтинг акций "Газпрома" на уровне "выше рынка", сообщается в комментарии инвесткомпании. Правление "Газпрома" утвердило инвестиционную программу на 2022г в размере 1,76 трлн руб. ($23,6 млрд). Из них на капитальные вложения планируется направить 1,43 трлн руб., на приобретение... читать дальше
.26 ноября 2021 года 10:50
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Газпрома" с прогнозной ценой на уровне 415 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Увеличение инвестпрограммы "Газпрома" на 2022 год (рекордные 1,758 трлн руб.) считаем ожидаемым, учитывая благоприятную ценовую конъюнктуру и долгосрочные... читать дальше
.26 ноября 2021 года 10:25
Рубль останется под давлением в течение торговой сессии в пятницу и завершит торги, скорее всего, ближе к верхней границе диапазона 75-76 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Национальная валюта демонстрирует резкое ослабление в пятницу утром, теряя к доллару более 1% ввиду... читать дальше
.26 ноября 2021 года 10:14
Среди американских автопроизводителей акции Rivian Automotive Inc. интересны для покупки на долгосрочную перспективу, но должны составлять небольшую часть портфеля, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Нам нравится Rivian в долгосрочной перспективе. Потенциальным катализатором роста... читать дальше
.26 ноября 2021 года 10:03
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут комментарии ЕЦБ: - В США торговая сессия будет укороченной после Дня благодарения; - В течение дня ожидается выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Настоящее сообщение... читать дальше
.26 ноября 2021 года 09:57
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу снижением в пределах 0,7-1,5% на фоне серьезного ухудшения внешнего фона, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с сильным понижением в пределах 0,7-1,5%, в... читать дальше
.26 ноября 2021 года 09:51
Российский рынок акций может начать торговую сессию в пятницу с резкого снижения на сложившемся негативном внешнем фоне, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперта "Открытие Research" Андрея Кочеткова. Очередной новый штамм коронавируса... читать дальше
.26 ноября 2021 года 09:42
Давление на котировки гособлигаций, скорее всего, возобновится на торгах в пятницу, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Восстановление котировок ОФЗ в отсутствии нерезидентов, выступающих основными продавцами российских активов, в четверг ожидаемо ускорилось - кривая снизилась... читать дальше
.26 ноября 2021 года 09:32
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "РусГидро" с прогнозной ценой 0,99 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня, сообщается в комментарии. "Мы отмечаем улучшение динамики выручки и EBITDA "РусГидро" на фоне восстановления выработки... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.