Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы в минусе - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию пятницы в минусе на сложившемся к утру негативном внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Утром пятницы складывается не самый позитивный фон за счет отката нефтяных котировок. С учетом утреннего падения фьючерсов на ключевые западные фондовые площадки по индексу Мосбиржи ожидается умеренное снижение. Котировки вполне могут опуститься в район 3850-3900 пунктов за счет слабости ряда "голубых фишек", включая нефтяников и банковский сектор", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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