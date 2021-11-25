Акции Bristol-Myers Squibb привлекательны для покупки - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции биофармацевтической компании Bristol-Myers Squibb Co. (BMS) привлекательны для покупки на текущих уровнях, отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции".

Аналитики инвестиционной платформы указывают на ряд факторов в пользу акций компании:

- Недавно Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало одобрить препарат Zeposia для лечения пациентов с активным язвенным колитом. Препарат обладает значительными преимуществами по сравнению с конкурентами и может принести многомиллиардную прибыль.

- В 2022г компания может запустить в производство несколько перспективных препаратов, обладающих биологической эффективностью и хорошим профилем безопасности, среди которых ингибитор TYK-2, Mavacamten, Relatlimab и Milvexian.

- Большая часть выручки компании представлена препаратами для борьбы с раком. Долгосрочный потенциал роста обеспечен ускорением старения населения и повышением риска развития раковых заболеваний.

- Компания является дивидендным аристократом. Дивдоходность - выше 3% в долларах.

- BMS торгуется по форвардному мультипликатору P/E 2022 ниже 8х, с большим дисконтом к конкурентам. Потенциал роста на горизонте года, согласно консенсус-прогнозам, может составить более 25%.

BMS разрабатывает и производит продукты и экспериментальные терапии, направленные на лечение рака, болезней сердца, ВИЧ/СПИДа, диабета, ревматоидного артрита, гепатита, отторжения органов и психических расстройств.

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