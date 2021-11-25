Финпоказатели Татнефти за 3К21, скорее всего, будут иметь ограниченное влияние на цену акций - "Финам"

Финансовые показатели "Татнефти" за третий квартал 2021 года, скорее всего, будут иметь ограниченное влияние на котировки ее акций, говорится в комментарии инвестиционной компании "Финам".

"Татнефть" планирует в понедельник, 29 ноября, представить отчетность по МСФО за третий квартал. Финансовые показатели, скорее всего, будут иметь ограниченное влияние на котировки акций эмитента. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 9,98 руб. дивидендов на акцию по итогам третьего квартала, что снова предполагает норму выплат в 50% прибыли по РСБУ. Полагаем, что пока менеджмент "Татнефти" не прояснит своих планов по использования денежных средств, акции будут оставаться под давлением. На данный момент мы рекомендуем покупать обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" с прогнозной ценой 670,1 руб. и 636,6 руб., что предполагает потенциал роста 36,5% и 41,1% соответственно", - указывает аналитик Сергей Кауфман.

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