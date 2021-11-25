Более вероятно снижение котировок акций Интер РАО в ближайшее время - "Велес Капитал"

Котировки акций "Интер РАО" скорее склонны к снижению, чем к росту, в ближайшее время, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Интер РАО" в четверг сообщило об увеличении чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев текущего года на 37% г/г (до 78,8 млрд руб.) при росте выручки на 19%. Руководство компании ожидает, что EBITDA за текущий год превысит 160 млрд руб. против 122,3 млрд руб. Инвесторы при этом не остались впечатлены отчетностью и прогнозами, констатирует эксперт.

"С технической точки зрения акции компании пока не восстановили восходящего тренда, о чем можно будет говорить при закреплении выше 4,68 руб., в связи с чем более склонны к снижению и обновлению локальных минимумов. ADX указывает на некоторое ослабление нисходящего тренда, но все же сигнала о развороте пока не поступает. Покупателям на данный момент лучше быть вне рынка и открывать позиции при подходе и закреплении выше 4,68 руб. с расчетом на движение к 4,95 руб." - указывает Кожухова.

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