Инвестбанк Синара позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций GM

"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает долгосрочные перспективы котировок акций General Motors (GM), сообщается в обзоре.

"На наш взгляд, инвесторы с энтузиазмом воспримут новость о выходе новых моделей электрических пикапов GMC Hummer в декабре 2021 года и достижении намеченных целей, и это окажет поддержку котировкам ее акций. В целом мы позитивно смотрим на акции General Motors, которые торгуются по P/E 2022 в районе 9,2 (консенсус Bloomberg), что, на наш взгляд, крайне низко, если учитывать прогнозируемые менеджментом эмитента темпы роста операционной прибыли на уровне 14% до 2030 года", - отмечает аналитик Сергей Вахрамеев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.