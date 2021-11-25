BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Gilead

Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Gilead Sciences Inc. с прогнозной ценой на уровне $85 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Компания Gilead Sciences предоставила несколько недель назад ежеквартальную финансовую отчетность. По ее итогам мы сохраняем позитивный взгляд на и выделяем компанию как мощный генератор денежного потока (свободный денежный поток порядка $10 млрд в год), который менеджмент направляет на выплату дивидендов (4% дивидендная доходность) и обратный выкуп акций. По нашему мнению, в текущей цене не полностью учтены маркетинговые перспективы Trodelvy и переоценены риски потери рыночной доли на рынке лечения ВИЧ", - пишут эксперты.

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