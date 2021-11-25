Инфляция в России может составить 8% к концу года - Альфа-банк

Инфляция в России может составить 8% к концу года при текущем инфляционном тренде, полагает экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Инфляция, как мы и ожидали, сохранялась в третью неделю ноября на уровне 0,2%, достигнув 7% с начала года. При текущем инфляционном тренде мы считаем, что инфляция может выйти на уровень 8% к концу этого года", - пишет эксперт.

На взгляд Орловой, три фактора с большой долей вероятности поддержат рост цен на высоких уровнях. Во-первых, недавнее ослабление курса рубля уже в ближайшие недели будет транслироваться в рост продовольственных цен. Во-вторых, растут опасения по поводу перебоев с поставками, которые ограничивают предложение импортных товаров: рынок опасается задержек с поставками из- за ситуации на границе Польши и Беларуси.

"Наконец, как мы уже отмечали ранее, из-за высоких инфляционных ожиданий потребители, вероятно, начнут совершать предновогодние покупки в этом году раньше, чем можно было предположить, и это может создать дополнительное инфляционное давление в краткосрочной перспективе", - заключает экономист банка.

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