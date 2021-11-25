Вероятно снижение котировок нефти в следующем году - Julius Baer

Вероятно снижение котировок нефти в следующем году вследствие опережения ростом производства темпов роста спроса, отмечается в комментарии главы отдела экономики Julius Baer Норберта Рюкера.

Эксперт указывает, что в начале этой недели большое внимание было приковано к попытке стран-потребителей нефти смягчить темпы топливной инфляции. Под предводительством США ряд импортеров нефти объявил о скоординированном высвобождении до 80 миллионов баррелей из стратегических резервов в ближайшие месяцы.

"Фундаментальное воздействие этого шага, скорее всего, окажется незначительным, - полагает Рюкер. - Высвобождение резервов, по сути, является перемещением нефти из частично видимых хранилищ в полностью видимые. Поскольку основная часть этих объемов будет обменена, большая часть баррелей в итоге будет возвращена в стратегические резервы. Цены на топливо в США остаются высокими из-за высоких мировых цен на сырую нефть, а не из-за каких-либо региональных сбоев в цепочке поставок, вызывающих реальный дефицит".

Однако именно риск физического дефицита и опыт нефтяного кризиса конца 1970-х годов убедили страны-потребители нефти в необходимости создания стратегических запасов, напоминает эксперт. Высвобождение резервов в основном послужило политическим сигналом избирателям и странам-производителям нефти, которые искусственно стесняют нефтяной рынок, сдерживая процесс нормализации поставок.

Этот сигнал, на взгляд Рюкера, может привести к обратному результату, поскольку эффект задействованных резервов не оправдал ожиданий, а страны ОПЕК+ могут ответить еще более медленной нормализацией предложения. Такой сценарий кажется превалирующим, учитывая недавний рост цен на нефть.

"Тем не менее, мы бы оспорили мнение о том, что на нефтяном рынке сохраняется дефицит предложения. Спрос на нефть в Соединенных Штатах, Китае и Европе, похоже, достиг плато. В качестве примера можно привести запасы нефти в США, которые с конца лета демонстрируют боковую тенденцию и только незначительное сезонное сокращение. Мы считаем, что рост производства, включая постепенное прекращение сделки по поставкам между странами-производителями нефти, начал опережать рост спроса. Как следствие, мы ожидаем снижения цен на нефть в 2022 году", - прогнозирует стратег банка.

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