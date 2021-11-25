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25 ноября 2021 года 12:47
ЦБ РФ может поднять ставку еще на 75-100 б.п. на заседании 17 декабря - Банк "Санкт-Петербург"
Банк России может поднять ставку еще на 75-100 б.п. на заседании 17 декабря, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рост цен в России в недельном выражении ускорился до 0,20%, но в годовом выражении инфляция замедлилась до 8,04% на фоне высокой базы прошлого года. Рост цен продолжает происходить преимущественно в продовольственных товарах. Ситуация с непродовольственными товарами пока более позитивная, но опасения вызывает продолжающийся рост цен на автомобили и бензин, усиливающий инфляционные ожидания населения", - пишут эксперты банка. Аналитики напоминают, что в четверг будет опубликована ноябрьская статистика по инфляционным ожиданиям, которая во многом определит решение ЦБ на декабрьском заседании. "Если инфляционные ожидания останутся на повышенных уровнях или даже продолжат расти, то Банк России может повысить ставку сразу на 100 б.п. для предотвращения раскручивания инфляционной спирали, - полагают эксперты банка. - Пока текущий характер роста цен в стране располагает к сценарию высоких инфляционных ожиданий, и сейчас мы ждем повышения ставки на 75-100 б.п. на заседании 17 декабря". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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