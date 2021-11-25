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25 ноября 2021 года 12:27
Цена нефти, возможно, останется выше $80/барр. в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"
Фьючерсы на нефть марки Brent, возможно, смогут остаться на уровнях выше $80 за баррель в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "В среду сообщалось, что ОПЕК+ в ответ на интервенции США может решить не наращивать добычу на ближайшем заседании. В то же время позднее ряд источников опроверг такие планы. Неопределенность с действиями картеля остается высокой, и инвесторам остается ждать главной встречи ОПЕК+ 2 декабря. А пока мы продолжаем ожидать, что фьючерсы на нефть марки Brent останутся на уровнях выше $80 за баррель в ближайшие дни", - отмечают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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