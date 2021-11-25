BCS Express открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 7300 руб

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7300 рублей за штуку". Цена входа: от 6780 руб.; потенциальная доходность: от 7,7%; горизонт инвестирования: 6 месяцев; стоп-лосс: установить на 5-10% ниже входа без учета будущего дивидендного гэпа, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперт Дмитрий Пучкарев приводит ряд аргументов в пользу идеи:

- Высокие цены на нефть: на текущий момент цены на баррель Brent в рублях находятся на уровне 6150 руб. - вблизи рекордных значений за всю историю. В среднем в IV квартале стоимость бочки на 10,6% выше, чем в III квартале 2021г, подчеркивает аналитик. Сохраняющиеся высокие цены на нефть позволяют ожидать сильных финансовых результатов нефтегазовых компаний в 2021г. Текущее отношение стоимости акций Лукойла к нефти в рублях находится на минимальных уровнях за последний год.

- Крупные дивиденды по итогам года. "На 21 декабря назначено закрытие реестра акционеров для получения дивидендов за I полугодие 2021г, которые составят 340 руб., - отмечает Пучкарев. - Кроме того, 24 ноября "ЛУКОЙЛ" опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021г. Свободный денежный поток вырос в 2 раза относительно II квартала и достиг 227,7 млрд руб. Скорректированный показатель FCF, выступающий дивидендной базой составил 213,8 млрд руб., что в 2,4 раза выше уровня предыдущего квартала и в 2,3 раза выше уровня III квартала 2020г. В пересчете на потенциальные дивиденды это соответствует 309 руб. на акцию или около 6,4% дивидендной доходности за III квартал. Учитывая рекордные цены на нефть, IV квартал также обещает стать для компании успешным. Совокупная дивдоходность по итогам 2021г может превысить 12%".

- Удобный момент: сейчас акции "ЛУКОЙЛа" постепенно восстанавливаются после просадки последних дней из-за геополитики, отмечает Пучкарев. Ранее такие коррекции довольно быстро выкупались по мере стабилизации сентимента. Падение, на взгляд эксперта, не было связано с фундаментальными причинами, так как цены на нефть оставались высокими, а рубль ослаб, что позитивно для компании. Таким образом, текущая просадка создает хорошую возможность войти в бумагу в расчете на отскок.

Обращает внимание эксперт инвесткомпании и на возможные риски, которые несут коррекция в ценах на нефть и рост геополитической напряженности.

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